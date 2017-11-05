У Києві понад 100 футбольних вболівальників влаштували масову бійку, є затримані
Коли на місце прибули правоохоронці, учасники почали розбігатися в різні боки, проте поліцейські затримали близько 30 осіб.
У Києві футбольні вболівальники влаштували масову бійку.
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Як повідомляє у Facebook Відділ комунікації столичної поліції, за попередніми даними, у конфлікті взяли участь понад 100 осіб.
Зазначається, що о 20.00 до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Василя Касіяна у Голосіївському районі сталася масова бійка. На виклик відправили патрульні наряди, працівників спецпідрозділу та співробітників Голосіївського управління поліції.
Коли на місце прибули правоохоронці, учасники почали розбігатися в різні сторони, однак поліцейські затримали близько 30 осіб. Усіх їх доставляють до управління поліції для надання пояснень.
Інформація про потерпілих уточнюється.