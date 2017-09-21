Під час масової бійки розлючених фанатів "Карпат" в Івано-Франківську постраждали троє поліцейських

В Івано-Франківську за фактами порушень громадського порядку під час футбольного матчу між місцевою командою «Прикарпаття» та львівськими «Карпатами» поліція почала дві кримінальні провадження.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області вчора, 20 вересня, на стадіоні «Рух» в Івано-Франківську після поразки львівської команди в першому таймі її вболівальники стали грубо порушувати громадський порядок, хуліганити, кидати фаєри. Матч був припинений.

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«В кінці гри, після програшного результату «Карпат», фани почали спускатися з трибун, подолавши огорожу, вийшли на поле і, застосовуючи піротехнічну продукцію, кидали камінням в правоохоронців, намагаючись силою прорвати «кордон» правоохоронців. Завдяки злагодженим діям правопорушення було припинено», - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що правопорушники завдали трьом працівникам поліції тілесні ушкодження. Інших звернень про постраждалих в поліцію не надходило.

Публічний порядок та безпеку під час гри забезпечували близько 300 співробітників підрозділів ГУНП в області, Управління патрульної поліції р. Івано-Франківськ, військовослужбовці Національної гвардії. Допомагали і придані сили з числа громадських організацій.

«Відомості за цими фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Проводиться слідство.

Довідка УНІАН. Футбольний матч третього раунду Кубка України закінчився з рахунком 2:1 на користь футбольного клубу «Прикарпаття» (м. Івано-Франківськ).

Як повідомляв УНІАН, Фанати "Карпат" вчинили бешкет в Івано-Франківську. Вболівальники влаштували бійки з поліцією і розборки з гравцями.