"Жодна куля не потрапила в бронежилет": Осмаєв поділився деталями вбивства Окуєвої

Стрільба з автомата тривала кілька секунд, поки автомобіль не виїхав із зони обстрілу. В інтерв'ю Цензор.НЕТ, яке відбувалося в лікарняній палаті, Адам розповів подробиці того, що сталося.

"Це класична засідка була. У затишному місці, на повороті, військова така засідка. Ми переїхали переїзд і там Г-подібний поворот, і на другому повороті раптово почалася стрільба автоматична. Я відразу по газах ... Аміна поруч зі мною сиділа. Обстріл ішов з правого боку, він буквально кілька секунд тривав, поки я не виїхав із зони обстрілу. Але за ці кілька секунд, на жаль, в неї влучили... Машина ще якусь відстань проїхала, а потім заглохла, бо двигун, судячи з усього, прострелили. Я зупинився, думав, почнуть добивати, підійде хтось. Але ніхто так і не підійшов, вони виявилися боягузами і втекли. Тоді я почав уже Аміною займатися. Вона була вже без свідомості. Їй потрапила куля в голову, розтрощила череп. Я намагався, звичайно, "Целоксом", який ми завжди з собою носимо, зупинити кров. Але вона через якийсь час перестала подавати ознаки життя. Природно, відразу зателефонував у поліцію спочатку на 102, потім у швидку, і так далі", - розповідає Осмаєв.

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Він зазначив, що вогонь із засідки почали вести, ще коли машина під'їжджала, а пізніше - в упор.

"Виходить, що Аміна собою прикрила мене. Наскільки я знаю, 5 (куль влучило в Аміну). Найгірше - це те, що в голову влучили. З іншими пораненнями якось можна було ще видертися. І жодна куля не потрапила в бронежилет ", - говорить Осман, додавши, що бронежилети вони з Аміною стали носити майже завжди після першого замаху в червні 2017.

Далі Адам розповів про сам момент стрілянини.

"Скло розбилося. У мене на обличчі є сліди від осколків. Летіло скло, пластик від панелі ... Я майже відразу зрозумів, що відбувається і натиснув на газ, так вчать: виходити треба із зони обстрілу будь-якими шляхами. Безперервні черги, кілька секунд. За секунду Калашников робить 5 пострілів. На місці в цілому десь близько 20 куль. Значить, якщо був один автомат, то обстріл тривав 4 секунди. 4 секунди безперервної стрільби", - пояснив він.

Зі свого досвіду Осмаєв також передбачає, що стрілок швидше за все вів вогонь із позиції стоячи.

"Тому що там висока трава, кущі. Знизу - було б складно. Швидше за все, стоячи розстрілював, тому точність не така сильна, хоча і в упор практично розстрілювали, але все одно куля в мене тільки одна потрапила. Розліт великий у автомата. Коли стріляють стоячи, немає стійкості хорошої. Тому, яким би хорошим стрілок не був, йому складно стріляти в одне і те само місце. до того ж, найскладнішим вважається влучання в рухому ціль. Чим швидше рухається ціль, тим складніше в неї влучити. Тому там певний розліт такий", - розповів Осмаєв, додавши, що вони їхали зі швидкістю не більше 40 км/год.

На запитання, куди того вечора вони прямували і чи могли їх вистежити, Адам відповів: "Ми, на жаль, не могли відмовитися від публічного життя повністю. Іноді виїжджали в місто кудись, на інтерв'ю, заходи якісь. Намагалися дивитися, щоб ніхто не стежив. Я думаю, вони якось дізналися, що приблизно в цьому місці ми проїжджаємо, і влаштували засідку".

При цьому він зазначив, що виїхали вони спонтанно: "Ми хотіли переїхати з місця, де вже майже рік жили, не знімати більше житло. Теща, мама Аміни, купила там собі хатку невелику, стару, задешево. Аміна хотіла жити на природі. І ми збиралися будиночок відремонтувати. Не встигли, менше місяця тому купили ..."

Як відомо, 30 жовтня під Києвом на залізничному переїзді біля Глевахи із засідки розстріляли автомобіль відомого подружжя добровольців - чеченця і громадянина РФ Адама Осмаєва і українки, яка прийняла іслам і змінила ім'я, Аміни Окуєвої. Аміна загинула на місці. Адам - поранений в ногу.