У Миколаєві затримали шкільного вчителя хореографії, який "продавав" українок у Туреччину

У Миколаєві правоохоронці затримали 34-річного вчителя хореографії, підозрюваного в організації міжнародного каналу з продажу українок за кордон. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, спецоперація пройшла в ніч з 11 на 12 листопада.

Зазначається, що розробка злочинної діяльності підозрюваного здійснювалась слідчим управлінням під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області, оперативниками відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми (ВБЗПТЛ) та прикордонниками з березня.

На спецоперацію по викриттю зловмисників було задіяно більше 30 правоохоронців. Одночасно проводилось 11 обшуків, у ході яких поліцейські знайшли чотири паспорти, низку угод та листування. Вилучена комп’ютерна техніка, документація, засоби зв’язку та грошові кошти.

Чоловік вербував жінок із менш захищених верств населення та психологічно менш стійких. Постраждалі потрапляли у довготривалу фінансову кабалу

«11 листопада в аеропорту «Одеса» правоохоронці завадили відправити за кордон двох дівчат, 20-ти та 23-х років. Вони так само, як і інші потерпілі, були упевнені, що летять до Туреччини танцювати у нічних клубах, тому що отримали робочу візу та сертифікат про навчання хореографії. На перший погляд, усе легально, але, ще не почавши працювати, дівчата вже мали борги перед миколаївським роботодавцем за швидке оформлення дороговартісного пакету документів», - повідомили в поліції.

За даними відомства, обіцяли танцівницям 350-400 доларів за ніч, а по прибуттю виходило лише 40.

«Бували випадки, коли дівчині несподівано повідомляли, що вона не придатна до танців і може лише «розводити» клієнтів на випивку, а це — 10 доларів. З такими турецькими прайсами постраждалі потрапляли у довготривалу фінансову кабалу, а відпрацьовувати борги потрібно було роками, не говорячи вже про заробіток. Ось так дівчата і ставали рабинями та погоджувались займатись проституцією, щоб хоча б швидше повернутись додому. А торговець живим товаром що два тижні отримував від турецьких партнерів по 200 доларів за роботу кожної дівчини», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що 34-річний чоловік проживав у Миколаєві, навчав дітей у школі хореографії, а у вільний час вербував жінок для виїзду за кордон. Жертв обирав з малозабезпечених, неповних сімей, студенток, тобто з менш захищених верств населення та психологічно менш стійких. Із турецькою стороною укладав угоди, обов’язковими умовами яких був вік дівчат від 19-ти до 34-х років та худорлява статура.

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Крім того, у злочинця були помічники: один надавав оголошення про те, що на роботу за кордоном потрібні танцівниці у нічні клуби, другий, одесит, займався швидким оформленням документів, у тому числі й сертифікатів про отримання професійних здібностей хореографа. Як виявилось пізніше, така школа танців була навіть зареєстрована в Одесі, але будівля, призначена для навчання, знаходилась у неробочому стані. Жертвам чоловік розповідав про вигідні умови та всіляку підтримку, і дівчата вірили, адже досвід у таких справах зловмисник вже мав, тому що потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення аналогічних діянь. До злочинця звертались спільники з різних областей України: Київської, Запорізької, Львівської, Херсонської та інших, і українки відправлялись за кордон партіями.

Організатор міжнародного каналу постачання живого товару за кордон запевнив правоохоронців, що лише допомагав дівчатам працевлаштуватись.

Він затриманий у порядку ст.208 КПК України. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Зловмисник очікує на обрання запобіжного заходу. Слідчі заходи тривають.