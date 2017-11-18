Забудовник пояснив причини обвалу плит на недобудові в Києві, очевидці повідомляють про постраждалих

Обвал недобудованої будівлі у Києві на Воздвиженці стався через слабку страхову конструкцію, що призвело до обвалу плит, пояснили в Українській державній будівельній компанії Укрбуд.

Як пише Новое время, у результаті інциденту незначну травму отримав один з робітників будмайданчика. Згідно з листом від Укрбуду, постраждалий подряпав брову, від допомоги медиків він відмовився.

"При заливці плити перекриття в споруджуваному будинку не витримала опалубка, що призвело до обвалення цієї плити", - пояснив забудовник.

У компанії додали, що швидку допомогу на місце обвалу викликали мешканці сусідніх будинків. Згодом на місце подій приїхала поліція.

Офіційна причина обвалу наразі ще з'ясовується. Зараз забудовник припускає, що імовірною причиною став виробничий дефект одного з елементів опалубки.

Опалубка – це тимчасова надбудова поверх основної поверхні, яка служить формою для заливання розчину.

Очевидці обвалення перекриттів недобудови на Воздвиженці у Києві повідомляють, що щонайменше одна людина постраждала внаслідок інциденту, повідомляє Громадське.

«Воно склалось, як карткова будівля», — мешканка київської Воздвиженки розповідає про обвал на будівництві неподалік її будинку pic.twitter.com/hNQwHGBzWn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 18, 2017

«Я вийшла на балкон — живу неподалік. І почула уже такий шум. Чесно кажучи, я подумала, що впав будівельний кран, який неподалік наших будинків», — сказала жінка.

На місце прибули рятувальники, але їх не пустило на територію об'єкта. Будівельники почали розчищати обвал.

Рятувальників, яких викликали після обвалення недобудови на Воздвиженці, не пускають всередину pic.twitter.com/KIlQ5kwIdk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 18, 2017

«Ми приїхали за викликом. Але нас не пускають всередину. Там кажуть, що у них все спокійно», — сказав у коментарі Громадському рятувальник Олександр.

Нагадаємо, зранку в суботу, 18 листопада, на столичній Воздвиженці обвалилося перекриття недобудованого об’єкта компанії Укрбуд.