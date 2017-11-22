Жахлива знахідка: у Києві в колекторі виявили тіло 16-річного хлопця

У Києві правоохоронці розслідують обставини смерті 16-річного підлітка, тіло якого виявили 21 листопада в колекторі по вулиці Бальзака у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

За попереднім оглядом експерта, слідів насильницької смерті не виявлено. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

До поліції звернувся батько хлопця про те, що син кілька тижнів тому пішов із дому. За словами заявника, хлопець часто залишався ночувати у друзів, однак завжди виходив на зв'язок і надовго не зникав.

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Як встановили правоохоронці, батько сам виховував сина, оскільки матір померла. Хлопець навчався в училищі водного транспорту.

За інформацією начальника сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції Олександра Бугая, в результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські "вирахували" приятелів, які востаннє з юнаком проводили час. У розмові з працівниками поліції підлітки розповіли, що хлопець сидів на комунікаційній трубі, а потім впав у колектор, куди його затягнуло водою.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок.