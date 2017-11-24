У Дніпрі грабіжники під час втечі від поліції врізалися в загородження мосту

У Дніпрі грабіжники під час гонитви і спроби втекти від правоохоронців на повній швидкості врізалися в загородження на мосту через Дніпро. Про це повідомляє ТСН. Ранок.

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Частину Volkswagen від удару просто зрізало, водій та пасажир з місця пригоди зникли. Як стало відомо ТСН, люди з цього авто, погрожуючи зброєю, викрали велику суму грошей.

Патрульні підтвердили, що у салоні розбитого авто знайшли номери, які запам'ятали свідки нападу, а також пістолет.

Поліція деталей злочину не розголошує, але у місті оголосили план перехоплення.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік, який заліз у люк, аби вкрасти дроти, так захопився вирізанням кабелю, що не помітив ані патрульної автівки, яка зупинилась поруч, ані самих поліцейських.