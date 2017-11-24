З аеропорту "Київ" евакуювали близько 250 осіб через чергове повідомлення про замінування

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві, "о 16.20 на робочий телефон аеропорту «Київ» подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку на його території. За вказаною адресою виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група району, вибухотехніки та кінологи. Евакуювали близько 250 осіб. Проводиться перевірка".

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.