В аеропорту "Одеса" проходить евакуація через повідомлення про замінування. Про це повідомляє поліція області.

"У довідкову службу ВАТ «Міжнародний аеропорт «Одеса» надійшло телефонне повідомлення про те, що аеропорт заміновано. Працівники аеропорту негайно зателефонували до поліції. Вживаються заходи щодо евакуації пасажирів та працівників аеропорту", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, з аеропорту "Київ" евакуювали близько 250 осіб через чергове повідомлення про замінування.