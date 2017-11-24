Вибухівку в аеропорту "Київ" не знайдено

Вибухівку в аеропорту «Київ» (Жуляни), куди надійшов дзвінок про замінування, не знайдено.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

«Вибухівку в аеропорту не знайдено. Сподіваємось, що чорно-п’ятничних телефонних терористів, які змусили нервувати і мерзнути пасажирів, таки знайдуть», - йдеться у дописі.

В аеропорту наголосили, що «невдалий жарт» призвів до затримки рейсів та зайвого клопоту працівникам служби авіаційної безпеки, поліції і вибухотехнікам.

Перевірка на наявність вибухівки тривала понад годину (з 16.40 до 18.10).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.20 на робочий телефон аеропорту «Київ» подзвонив чоловік і повідомив про закладену вибухівку. За вказаною адресою виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група району, вибухотехніки та кінологи. Було евакуйовано близько 250 осіб.