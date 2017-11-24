Невідомі повідомили про замінування аеропортів по всій країні та усіх станцій метро Києва
Дзвінки про замінування здійснювалися з невстановленого номеру на стаціонарні телефони аеропортів.
Поліція через анонімні дзвінки перевіряє інформацію про замінування шести аеропортів по Україні, Київського метрополітену та державного підприємства «Антонов».
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Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
«Аеропорти «Вінниця», «Одеса», «Дніпро», «Івано-Франківськ», «Київ», «Бориспіль», ДП «Антонов», а також столичний метрополітен», - сказав він і додав, що йдеться саме про всі станції метрополітену.
За словами Тракала, дзвінки про замінування здійснювалися з невстановленого номеру на стаціонарні телефони аеропортів.
На запитання, чи проводитиметься евакуація людей з Київського метрополітену, речник пояснив, що зараз поліція перевіряє станції метрополітену силами тих поліцейських, які забезпечують охорону громадського порядку на станціях метро. Тобто, про евакуацію з жодних станцій на даний час не йдеться.