Невідомі повідомили про замінування аеропортів по всій країні та усіх станцій метро Києва

Поліція через анонімні дзвінки перевіряє інформацію про замінування шести аеропортів по Україні, Київського метрополітену та державного підприємства «Антонов».

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Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Аеропорти «Вінниця», «Одеса», «Дніпро», «Івано-Франківськ», «Київ», «Бориспіль», ДП «Антонов», а також столичний метрополітен», - сказав він і додав, що йдеться саме про всі станції метрополітену.

За словами Тракала, дзвінки про замінування здійснювалися з невстановленого номеру на стаціонарні телефони аеропортів.

На запитання, чи проводитиметься евакуація людей з Київського метрополітену, речник пояснив, що зараз поліція перевіряє станції метрополітену силами тих поліцейських, які забезпечують охорону громадського порядку на станціях метро. Тобто, про евакуацію з жодних станцій на даний час не йдеться.