Жодне з "мінувань" аеропортів в українських містах не підтвердилося

23:04, 24 листопада 2017
Інциденти
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В поліцію надійшли повідомлення про мінування аеропортів в шести містах: Одеси, Вінниці, Запоріжжя, Дніпра, Івано-Франківська та Києва.

Перевірки в аеропортах були завершені / antikor.com.ua

Інформація про замінування декількох українських аеропортів та двох торговельних центрів у Львові й Вінниці не підтвердилась.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, водночас триває перевірка повідомлень про замінування торгового центру у Львові та станції столичного метрополітену «Сирець».

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Нагадується, що сьогодні після анонімних дзвінків проводилася перевірка у аеропортах Одеси, Вінниці, Дніпра, Івано-Франківська та Києва. Крім того, оглядалися на предмет виявлення вибухових речовин торгові центри у містах Вінниця та Львів, а також одна зі станцій столичного метрополітену.

На даний час перевірки у аеропортах та двох торгових центрах завершено. Інформація про замінування не підтвердилася, тож їх роботу відновлено.

Загалом під час перевірки було евакуйовано більш як 30 тисяч громадян. З них у торгових центрах у Львові – 30 тисяч, Вінниці – 2 тисячі, в аеропортах – близько 300 осіб.

У той же час тривають перевірки у одному із львівських торговельних центрів та у столичній підземці, де станція метро «Сирець» поки що закрита на вхід та вихід.

Інформацію про усі факти поліцейські зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Теги: #мінування аеропортів в Україні