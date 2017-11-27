У Києві зі стіни багатоповерхівки обвалився утеплювач (фото)

У Святошинському районі столиці на вулиці Зодчих, 54, обвалився утеплювач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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Мешканці будинку зазначають, що причиною обвалу утеплення могли стати, зокрема, неякісний кріплення або погано підготовлена поверхня для приклеювання пінопласту.

"На щастя, у момент обвалу нікого не було поруч, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в Кривому Розі підлітка на смерть причавило бетонною плитою.