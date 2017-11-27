У Києві зі стіни багатоповерхівки обвалився утеплювач (фото)
18:07, 27 листопада 2017Інциденти
2971
Серед ймовірних причин обвалу - неякісне кріплення утеплювача.
НП сталася у Святошинському районі столиці / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У Святошинському районі столиці на вулиці Зодчих, 54, обвалився утеплювач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
Читайте також"Не могли підняти, довелося стягувати": ЗМІ дізналися подробиці загибелі підлітка під плитою під'їзду
Мешканці будинку зазначають, що причиною обвалу утеплення могли стати, зокрема, неякісний кріплення або погано підготовлена поверхня для приклеювання пінопласту.
"На щастя, у момент обвалу нікого не було поруч, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада в Кривому Розі підлітка на смерть причавило бетонною плитою.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter