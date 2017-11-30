У київському метро затримали іноземця зі зброєю

У Києві на станції метро "Деміївська" правоохоронці затримали 27-річного уродженця іншої держави з травматичним пістолетом. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, під час особистого огляду пасажира метрополітену, який підозріло себе поводив, у нього виявлено незареєстрований пристрій для відстрілу гумовими кулями.

Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Речовий доказ вилучили та направили для проведення експертизи. Зі слів чоловіка, пістолет належить йому.

Затриманий раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі встановлюють, за яких обставин чоловік придбав та зберігав зброю.

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Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в київському хостелі жорстоко вбили чоловіка.