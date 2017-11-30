В Івано-Франківську грабіжники винесли з магазину сейф із 200 тисячами гривень

В Івано-Франківську з тютюнового магазину грабіжники винесли сейф з 200 тис. грн. Як повідомили УНІАН у поліції Івано-Франківська, пограбування сталося 29 листопада близько 3.30 в магазині тютюнових виробів, що знаходиться на перехресті вулиць Миколайчука – Симоненка мікрорайону «Каскад».

«Невідомі особи пошкодили замок захисних ролетів та пластикові двері, проникли в приміщення магазину та викрали металевий сейф, в якому знаходилося близько 200 000 грн», - зауважили в поліції.

За цим фактом проводиться перевірка і слідчі дії, тривають пошуки зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 14-річний син нардепа-"радикала" намагався пограбувати магазин.