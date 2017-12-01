У Росії авто з вагітною жінкою провалося в яму з окропом (фото, відео)

У російському Красноярську машина провалилася під асфальт через комунальну аварію.

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Очевидці повідомили, що близько 8 годин ранку проїжджу частину почало затоплювати окропом, через пару водії рухалися дуже повільно, передає Newslab.ru.

Під автомобілем Mitsubishi провалився асфальт й машина впала в яму. Свідки розповіли, що вагітній жінці-водієві допомогли вибратися перехожі і викликали для неї швидку допомогу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 29 листопада у східному адміністративному окрузі Москви, в районі перетину вулиць Іркутська і Байкальська, стався прорив трубопроводу з гарячою водою діаметром 800 мм.