У Росії авто з вагітною жінкою провалося в яму з окропом (фото, відео)
13:39, 01 грудня 2017Інциденти
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У машині, яка провалилася в окріп, перебувала вагітна жінка.
Машина провалилася в яму з окропом / фото vk.com/kraschp
У російському Красноярську машина провалилася під асфальт через комунальну аварію.
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Очевидці повідомили, що близько 8 годин ранку проїжджу частину почало затоплювати окропом, через пару водії рухалися дуже повільно, передає Newslab.ru.
Під автомобілем Mitsubishi провалився асфальт й машина впала в яму. Свідки розповіли, що вагітній жінці-водієві допомогли вибратися перехожі і викликали для неї швидку допомогу.
Як повідомляв УНІАН, увечері 29 листопада у східному адміністративному окрузі Москви, в районі перетину вулиць Іркутська і Байкальська, стався прорив трубопроводу з гарячою водою діаметром 800 мм.
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