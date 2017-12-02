У Львові поліцейські пристрелили собаку бійцівської породи, який покусав господаря і кидався на правоохоронців

У Львові працівники поліції застосували зброю для знешкодження собаки бійцівської породи, який покусав свого господаря і кидався на наряд правоохоронців, який прибув за викликом.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, інцидент стався 1 грудня на вул. В. Янева у Львові.

До поліції надійшло повідомлення від львів’янина про те, що його собака породи стаффордширський тер'єр покусав його та становить загрозу для оточуючих. Патрульні поліцейські, які прибули на місце, побачили прив’язаного до стовпа собаку бійцівської породи. У той час, коли правоохоронці домовлялися із закладами для прихистку тварин про вилучення собаки, пес зірвався з повідка і почав кидатися на господаря та працівників поліції.

Оскільки собака становив загрозу життю і здоров‘ю людей, було ухвалено рішення застосувати зброю на ураження. Призначено експертизу для встановлення чи не мала тварина сказ.