У Києві через повідомлення про замінування евакуювали пасажирів з Центрального залізничного вокзалу

12:30, 03 грудня 2017
Інциденти
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Через повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу усіх працівників та пасажирів було евакуйовано. На місце події прибули співробітники МВС та ДСНС України.

У Києві через повідомлення про замінування евакуювали пасажирів з Центрального залізничного вокзалу / фото УНІАН

У Києві з Центрального залізничного вокзалу евакуювали пасажирів і працівників через повідомлення про замінування, рух поїздів здійснюється.

Як повідомили у Публічному акціонерному товаристві «Українська залізниця», сьогодні о 10:20 невідома особа подзвонила на лінію «102» і заявила про замінування Центрального залізничного вокзалу.

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У зв’язку з цим усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. На місце події прибули співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В «Укрзалізниці» зауважили, що затримки в русі поїздів немає, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

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Теги: #замінування залізничного вокзалу#евакуація вокзалу#замінування вокзалу у Києві