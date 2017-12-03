У Києві через повідомлення про замінування евакуювали пасажирів з Центрального залізничного вокзалу

У Києві з Центрального залізничного вокзалу евакуювали пасажирів і працівників через повідомлення про замінування, рух поїздів здійснюється.

Як повідомили у Публічному акціонерному товаристві «Українська залізниця», сьогодні о 10:20 невідома особа подзвонила на лінію «102» і заявила про замінування Центрального залізничного вокзалу.

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У зв’язку з цим усіх працівників та пасажирів вокзалу було евакуйовано. На місце події прибули співробітники Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В «Укрзалізниці» зауважили, що затримки в русі поїздів немає, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.