В Одесі застрелили чоловіка
Поліцейські на місці інциденту виявили тіло чоловіка без ознак життя.
У неділю, 3 грудня, до поліції Одеси надійшло повідомлення про постріли в центрі міста.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області на сторінці в Facebook.
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"Сьогодні о 20:14 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вул. Бугаївській", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські на місці інциденту виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Наразі співробітники поліції спільно з прокуратурою встановлюють обставини події. В місті введено план "Перехоплення".
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в Одесі під час конфлікту із застосуванням зброї тяжко поранено чоловіка. За попередніми даними, конфлікт стався між трьома чоловіками, які разом сиділи за столом, встановленим на подвір'ї, поряд з дитячим майданчиком.