У Харкові пошкодили близько 30 терміналів E-ticket

У Харкові зловмисники пошкодили 25 терміналів з продажу електронних квитків на проїзд у електротранспорті.

Як пише Kharkiv Today, ці дані станом на 14.00 понеділка, 4 грудня, повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов. При цьому він припускає, що за уточненими підрахунками пошкоджених терміналів буде більше.

"Ми звернулися в поліцію. І на дрібне хуліганство подія вже не тягне. Поки невідомо, хто це, але давайте не будемо заважати поліції працювати. Я сподіваюся, що зубна паста, монтажна піна та інші види псування автоматів, - це різні зловмисники, а не саботаж у загальній суті", - заявив чиновник.

За даними Водовозова, харків'яни придбали понад 10 тисяч карток на проїзд у трамваях, тролейбусах та метрополітені.

У міськраді стверджують, що через сформовані труднощі та дії вандалів, проект не буде закриватися, так як інвестори системи "E-ticket" "точку неповернення" вже пройшли.

"Компанія-інвестор співпрацює з міськрадою вже довго і здаватися не збирається. Це вперті хлопці, такі ж вперті, як ми. Буквально три місяці, і паперовий квиток у місті вже купити буде не можна. Ми розуміємо, що проблеми якийсь час будуть відбуватися, але ми до цього готові і доведемо цю справу до кінця", - сказав заступник міського голови.

За планом міськради, через тиждень почнеться установка терміналів в метро.

Всього в Харкові встановлено 323 термінали.

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За інформацією директора Департаменту по зв'язках з громадськістю Юрія Сидоренка, за минулу ніч з 3 на 4 грудня, у Харкові пошкодили 25 терміналів. Сума збитків склала понад півмільйона гривень. Ще вісім пошкодили за три дні, 1-3 грудня - по них шкоди ще не рахували.

Пошкоджені автомати виявили на вулиці Трінклера, 3, навпроти готелю "Харків Палас", на Бульварі Грицевця, 3А, на проспекті Науки, 24, 56, на тролейбусній зупинці по вулиці Плеханівська, 41/43, а також на вулиці 23 Серпня, 2. Крім того, в Харкові нарахували пошкоджені валідатори у восьми трамваях.

Також у міськраді заявили, що якась поломка транспортного засобу не може бути пов'язана з системою електронного квитка.