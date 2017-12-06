Злочин, який сколихнув Одесу: журналісти з'ясували, чи справді у місті сталося ритуальне вбивство (відео)

Пентаграма, лампадки та курка зі зламаною шиєю, а поруч - обвуглене тіло. Цей злочин сколихнув Одесу. У місті всерйоз заговорили про ритуальне убивство.

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Жертва - громадянин Туреччини. Поліція вже затримала трьох підозрюваних, співвітчизників замордованого чоловіка, й вони - начебто учасники сатанинської секти.

Вбивство в Одесі, яке має почерк сатаністів, насправді, на думку кримінолога, цинічна імітація. Це може бути вчинене з приховуванням справжньої мети. Крім того, про це свідчать символи, знайдені на місці розправи над жертвою.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін заявив, що в Овідіопольському районі області сталося, за попередніми даними, ритуальне вбивство.

На місці злочину правоохоронці виявили обгоріле тіло чоловіка, який зник напередодні. Також виявлено намальовану пентаграму, кабалістичні символи та знаки, свічки, різні окультні предмети, чорну курку, задушену «ритуальної петлею» й проколоту клинком.

За підозрою в скоєнні вбивства правоохоронці затримали трьох молодих чоловіків.