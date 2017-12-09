У Житомирі після аварії рятувальники деблокували постраждалого водія з понівеченого автомобіля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

8 грудня о 17:52 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Житомира сталася дорожньо-транспортна пригода та необхідна допомога рятувальників по вилученню постраждалого водія.

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З’ясувалося, що внаслідок лобового зіткнення автомобілів HONDA Civic та KIA, отримав травми та опинився зажатими конструкціями автівки водій HONDA. Користуючись гідравлічним інструментом, фахівці Служби порятунку обережно розжали замок на дверцятах, дістали чоловіка та передали медикам «швидкої».

Пасажири KIA ще до прибуття бійців ДСНС вибралися з автівки самостійно. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 6 чоловіки особового складу та 1 одиниця спеціальної аварійно-рятувальної техніки.

Усі обставини надзвичайної події наразі встановлюються.