На Житомирщині під час пожежі згорів автомобіль. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 9 грудня о 17:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному цегляному гаражі в с. Левковичі Овруцького району. Про це рятувальників сповістили сусіди.

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До місця події було спрямовано черговий караул місцевої пожежної охорони с. Словечне того ж району. Він встановив, що вогонь охопив дах гаража площею 30 кв. м та існує реальна загроза розповсюдження загоряння на розташовані поряд будівлі літньої кухні та житлового будинку.

Спільними зусиллями власників, сусідів та двох працівників МПО пожежу локалізовано о 18:30 та о 19:30 – ліквідовано. Вогнем знищено дах гаражу та автомобіль Skoda Octavia. Загиблих і травмованих не має. Завдяки оперативним діям вогнеборців і селян, оселя та літня кухня залишилися неушкодженими.

Наразі остаточні обставини події встановлюються фахівцями.