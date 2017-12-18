З могили Коцюбинського у Чернігові викрали бронзове погруддя

У Чернігові невідомі викрали бронзове погруддя українського письменника Михайла Коцюбинського з його могили на Болдиній горі.

Про це УНІАН повідомили у Чернігівському відділі поліції Головного управління Нацполіції в області.

До поліції інформація про зникнення погруддя з могили надійшла сьогодні вранці, тому, поліцейські припускають, що крадіжку здійснили вночі або вчора ввечері. На місці працює слідча група.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою), що карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Коцюбинський був похований у Чернігові у 1913 році. У 1930 році на його могилі встановили пірамідальний чотириступінчастий монумент з граніту, а в 1955 році – споруджено новий пам'ятник – бронзове погруддя на прямокутному постаменті.

Довідка УНІАН. Михайло Коцюбинський (1864-1913) – український письменник, громадський діяч, голова товариства «Просвіта» у Чернігові. Останні 15 років прожив у цьому місті, похований на Болдиній горі.