У Львові на 4-річну дівчинку впав сніг з будинку
18:54, 18 грудня 2017Інциденти
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Дівчинку доправили у лікарню, де їй надали першу допомогу, і відпустили додому.
Дівчинку травмувало снігом / фото УНІАН
У Львові на 4-річну дівчинку, яка гуляла зі своїм батьком, впав сніг з будівлі. Про це повідомиляє ЛМР з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, передає ZIK.
Дівчинку доправили у комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, де їй надали першу допомогу, і відпустили додому.
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Раніше стало відомо, що на Львівщині батько із сином загинули від переохолодження.
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