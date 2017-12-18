У Львові на 4-річну дівчинку впав сніг з будинку

18:54, 18 грудня 2017
Інциденти
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Дівчинку доправили у лікарню, де їй надали першу допомогу, і відпустили додому.

Дівчинку травмувало снігом / фото УНІАН

У Львові на 4-річну дівчинку, яка гуляла зі своїм батьком, впав сніг з будівлі. Про це повідомиляє ЛМР з посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, передає ZIK.

Дівчинку доправили у комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги, де їй надали першу допомогу, і відпустили додому. 

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Раніше стало відомо, що на Львівщині батько із сином загинули від переохолодження.

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Теги: #на дитину впав сніг#дівчинку травмувало снігом