Розстріл грабіжника під Миколаєвом: поліція показала кадри останніх секунд погоні (відео)

Поліція оприлюднила відео останніх секунд затримання озброєного грабіжника, задля котрого перекрили вантажівкою трасу між Херсоном і Миколаєвом. Там видно, як копи вимагають від водія не чинити спротиву, але той вихоплює гранату і лунає вибух.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, план перехоплення правоохоронці оголосили після трьох пограбувань магазинів. "Зайшов, як покупець. Попоросив воду солодку негазовану", - розповіла продавчиня Олена. З її слів, чоловік поставив на прилавок картонну коробку та заявив, що там вибухівка. А в руці тримав гранату і погрожуючи вибухом забрав з каси півтори тисячі гривень, сів у машину та поїхав. Жінка натисла тривожну кнопку, а правоохоронці, що прибули на виклик, виявили у коробці дві картоплини. "Це був, типу, детонатор. Ну, це зараз смішно, а тоді було геть не смішно", - зізналася продавчиня.

З трьох магазинів грабіжник з гранатою і пістолетом виніс загалом три тисячі гривень. Відомо, що пересувався він в машині з іще двома людьми. Чи були це спільники грабіжника, зараз з’ясовують поліцейські. Принаймні один з чоловіків запевняв, що його найняли, як таксиста. На посту на виїзді з Херсона автомобіль зупинили, але зловмисник дістав гранату і пообіцяв її підірвати. Побоюючись за життя тих, хто був поруч із ним, патрульні вирішили не використовувати зброю, тож, чоловік сів у їхню машину і рушив у бік Миколаєва. Патрульні на попутці поїхали навздогін, повідомляючи колегам, куди рухається втікач. Дорогу йому заблокували вантажівкою, але водій намагався об’їхати перешкоду і вилетів у кювет. "Патрульні поліції вимагали від нього, щоб він показав руки і вийшов з автомобіля. На що зловмисник почав виходити і йти в бік поліцейських з гранатою. Працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю. Піля застосування пролунав вибух", - розповів начальник патрульної поліції Херсона Максим Єрмаков.

За попередніми даними, смерть зловмисника спричинили множинні осколкові поранення. Правоохоронці від вибуху не постраждали. Затриманих у цій справі наразі немає, супутники грабіжника поки що мають статус свідків. Після нічної пригоди в поліції розслідують аж п’ять кримінальних проваджень – за розбійний напад, погрозу правоохоронцям, незаконне поводження з вибухівкою, заволодіння поліцейським авто та смерть людини. Відомо, що загиблому було 52 роки, він двічі відсидів за пограбування та наркотики.