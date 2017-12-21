У Харкові спалили авто чоловіка судді, що веде справу про резонансну ДТП з шістьма загиблими - ЗМІ

У Харкові згорів автомобіль Lexus, яким користується працівник прокуратури Станіслав Муратов, чоловік судді Київського райсуду Харкова Світлани Муратової, яка розглядає справу про резонансну ДТП на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова.

Кореспондентові УНІАН джерело у правоохоронних органах Харківщини підтвердило, що пошкоджений автомобіль належить працівнику прокуратури Харківської області, що працює в «убойному відділі». Його дружина – працівниця одного з судів у Харкові.

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При цьому співрозмовник агентства висловив переконання, що підпал автомобіля працівника прокуратури не пов'язаний із роботою дружини-судді.

За даними відділу комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про загоряння авто Lexus на вулиці Шота Руставелі надійшла до Основ’янського відділу поліції 20 грудня о 16:20.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

При цьому у відділі комунікації відмовилися відповідати на запитання, хто користувався автомобілем.

За даними, які Муратов, який обіймає посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду у кримінальному провадженні, вказав у декларації про доходи за 2016 рік, що він користується автомобілем Lexus LX 570 2010 року випуску. Власницею авто Муратов вказав свою тещу Світлану Зінченко.

Довідка УНІАН. Світлана Муратова розглядає справу про ДТП на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро людей.

Нагадаємо, що 21 грудня в Апеляційному суді Харківської області розглянуть апеляційну скаргу, яку подав адвокат Геннадія Дронова. Сергій Перепелиця не згоден з рішенням слідчого судді Київського райсуду про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою другого учасника смертельного ДТП на Сумській.