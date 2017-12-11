У Києві на Троєщині обвалилася зупинка (фото)

В районі житлового масиву Троєщина в Києві обвалилася зупинка громадського транспорту. Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент стався на вул. Бальзака, 73. За інформацією порталу, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, у Києві автомобіль влетів у зупинку, серед постраждалих 12-річна дитина.