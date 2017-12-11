У Києві на Троєщині обвалилася зупинка (фото)

13:19, 11 грудня 2017
Інциденти
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В результаті інциденту ніхто не постраждав.

dtp.kiev.ua

В районі житлового масиву Троєщина в Києві обвалилася зупинка громадського транспорту. Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

dtp.kiev.ua

Інцидент стався на вул. Бальзака, 73. За інформацією порталу, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, у Києві автомобіль влетів у зупинку, серед постраждалих 12-річна дитина.

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Теги: #обвалилася зупинка#в Києві впала зупинка