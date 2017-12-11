У Києві на Троєщині обвалилася зупинка (фото)
13:19, 11 грудня 2017Інциденти
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В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Інцидент стався на вул. Бальзака, 73 / dtp.kiev.ua
В районі житлового масиву Троєщина в Києві обвалилася зупинка громадського транспорту. Відповідні фото опубліковані на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
На Троєщині обвалилася зупинка / dtp.kiev.ua
Інцидент стався на вул. Бальзака, 73. За інформацією порталу, обійшлося без постраждалих.
Як повідомляв УНІАН, у Києві автомобіль влетів у зупинку, серед постраждалих 12-річна дитина.
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