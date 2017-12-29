У Києві рятувальники виловили з Дніпра труп чоловіка
16:12, 29 грудня 2017Інциденти
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Причину смерті 31-річного чоловіка, як і його особу, встановлюють.
Труп у воді знаходився біля Південного мосту / cultkiev.com
У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка. Труп у воді знаходився біля Південного мосту, в Дарницькому районі столиці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.
Труп передали правоохоронцям. Причину смерті 31-річного чоловіка, як і його особистість, встановлюють.
Як повідомляв УНІАН, у Києві біля метро "Дарниця" виявили труп.
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