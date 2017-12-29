У Києві рятувальники виловили з Дніпра труп чоловіка

16:12, 29 грудня 2017
Інциденти
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Причину смерті 31-річного чоловіка, як і його особу, встановлюють.

cultkiev.com

У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка. Труп у воді знаходився біля Південного мосту, в Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Труп передали правоохоронцям. Причину смерті 31-річного чоловіка, як і його особистість, встановлюють.

Як повідомляв УНІАН, у Києві біля метро "Дарниця" виявили труп.

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Теги: #труп у Києві#труп у Дніпрі