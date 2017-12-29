У Києві рятувальники виловили з Дніпра труп чоловіка

Причину смерті 31-річного чоловіка, як і його особу, встановлюють.

У Києві рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка. Труп у воді знаходився біля Південного мосту, в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва. Труп передали правоохоронцям. Причину смерті 31-річного чоловіка, як і його особистість, встановлюють. Як повідомляв УНІАН, у Києві біля метро "Дарниця" виявили труп.

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