Вимоги чоловіка, який захопив заручників у Харкові, пов'язані з обміном полоненими на Донбасі - поліція

18:03, 30 грудня 2017
Інциденти
4161

"Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені в ході переговорів, які нещодавно відбулися", – розповіли в поліції.

фото

Начальник поліції Харківської області Олег Бех заявив, що вимоги невідомого, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові 30 грудня, пов'язані з обміном утримуваними особами на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна".

За словами Беха, близько 14:40 невідомий забарикадувався в відділенні "Укрпошти" на вулиці Шевченка.

Читайте такожГеращенко повідомив подробиці захоплення пошти у Харкові і назвав кількість заручників

"По його голосу ми не розуміємо, в якому стані він знаходиться... Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені в ході переговорів, які нещодавно відбулися", – додав Бех.

Правоохоронці припускають, що у чоловіка, який захопив заручників, можуть бути спільники. На місце події вже прибув поліцейський спецназ "КОРД".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, у Харкові чоловік захопив відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка, коли там перебували люди. Зловмисник заявив, що на нього прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Захоплення заручників у Харкові
Теги: #заручники у Харкові#заручники на пошті