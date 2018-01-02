ЗМІ: нареченого вбитої під Києвом правниці Ноздровської затримали

Нареченого вбитої під Києвом правозахисниці, юриста Ірини Ноздровської затримали, повідомляють батьки нареченого. В мережі пишуть, що нареченого затримали в поліції Вишгорода, повезли на допит, забрали його автомобіль і планують обшук у квартирі на Лівому березі в Києві - для проведення слідчих дій, пише "Вести".

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"Зараз працюють слідчі і оперативники. Ми намагаємося розкрити злочин. Я допускаю, що його могли затримати для проведення слідчих дій", - цитує Громадьске прес-секретаря поліції Київській області Миколи Жуковича. Жодних інших деталей він не розкрив.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри в результаті ДТП. Раніше вона стикалася з погрозами з боку родичів і друзів винуватця аварії. У неї залишилася неповнолітня дочка.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині на смерть збив односельчанку, 26-річну Світлану Сапатинську.

Дядько винуватця ДТП на той момент був головою Вишгородського районного суду. Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до 7 років позбавлення волі. Ірина Ноздровська особисто вела справу своєї сестри в суді. 27 грудня захист винуватця ДТП Дмитра Россошанському в Апеляційному суді Київської області майже домігся його звільнення з-під варти за амністією. Проте суд вирішив відправити справу до суду першої інстанції і продовжив йому арешт на 60 діб.