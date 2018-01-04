Киянин розповів про нову схему розводу простих перехожих з наркотиками за участю поліції

У Києві виявили продуману схему підкидання наркотиків за участю поліції. Про нову схему розповів киянин Максим Даніловський на своїй сторінці в Facebook, якого вибрали в якості жертви.

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На вулиці до нього підійшла незнайомка, попросила показати кудись дорогу, а пізніше Максим виявив у своєму рюкзаку сірникову коробку з травою.

«… Мені одразу стало підозріло, що вона так сильно впритул стала до мене. Вирішив від гріха - притиснути гаманець в кишені вільною рукою. Показав я… дорогу і пішов в перехід... Спускаюсь, а мене не покидає відчуття, що це була якась схєма на лоха) В мене рюкзак воєнний - вирішив перевірити, там нічого цінного не було, але одразу кинулось в очі, що два маленьких відділи розстібнула… Стою я в переході біля житомирських носків і риюся в рюкзаці з думкою, що… могла потягнути. А вона і не хотіла! Знаходжу коробку з під сірників, а там трава!» - йдеться у пості Даніловського.

Максим викинув ту коробку в смітник, а через кілька хвилин до нього підійшла поліція. «Історія тільки розпочалася) Вихожу я з переходу, після 5 перевірок рюкзака, мене зустрічає наша славна поліція) Зі словами "доброго дня сержант Шукаюлохов. є щось заборонене? у нас наводка"… Я витягнув все, що було, а коробки немає… Шукаюлохов порився в рюкзаці і сказав, що вибачається і я вільний. Характерно, що огляд курточки і штанів був супер поверхневим», - відзначає Максим.

Даніловський просить киян бути обережнішими, стежити за кишенями та просити незнайомців стояти на відстані.