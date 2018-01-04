На Житомирщині знищили мінометну міну, виявлену в полі (фото)

16:57, 04 січня 2018
Інциденти
350

Фахівці  ідентифікували знахідку як мінометну міну калібром 81 мм часів минулих війн.

Міну у полі виявив чоловік / фото ДСНС

Сьогодні на  Житомирщині піротехніки знищили мінометну міну, виявлену на полі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Читайте такожНа Львівщині на території дитсадка знайшли протитанкову міну часів Другої світової

Як зазначається у повідомленні,  4 січня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила мінометну міну, виявлену в селі Безпечне Чуднівського району Житомирщини.

"Чоловік йшов полем і побачив, що біля стежки лежить підозрілий предмет. Ймовірно, його відкопали місцеві шукачі металу та залишили на місці. Про це селянин сповістив чуднівських рятувальників", - повідомили УНІАН  подробиці події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #міна на Житомирщині#знищення мінометної міни