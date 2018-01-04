На Житомирщині знищили мінометну міну, виявлену в полі (фото)

Сьогодні на Житомирщині піротехніки знищили мінометну міну, виявлену на полі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 4 січня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила мінометну міну, виявлену в селі Безпечне Чуднівського району Житомирщини.

"Чоловік йшов полем і побачив, що біля стежки лежить підозрілий предмет. Ймовірно, його відкопали місцеві шукачі металу та залишили на місці. Про це селянин сповістив чуднівських рятувальників", - повідомили УНІАН подробиці події.