На Житомирщині знищили мінометну міну, виявлену в полі (фото)
16:57, 04 січня 2018Інциденти
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Фахівці ідентифікували знахідку як мінометну міну калібром 81 мм часів минулих війн.
Міну у полі виявив чоловік / фото ДСНС
Сьогодні на Житомирщині піротехніки знищили мінометну міну, виявлену на полі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
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Як зазначається у повідомленні, 4 січня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила мінометну міну, виявлену в селі Безпечне Чуднівського району Житомирщини.
"Чоловік йшов полем і побачив, що біля стежки лежить підозрілий предмет. Ймовірно, його відкопали місцеві шукачі металу та залишили на місці. Про це селянин сповістив чуднівських рятувальників", - повідомили УНІАН подробиці події.
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