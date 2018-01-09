У відділенні дитячої лікарні Запоріжжя, де перебували 11 немовлят, сталося задимлення

У Хортицькому районі Запоріжжя у відділенні інтенсивної терапії дитячої лікарні №5, де перебували 11 немовлят, внаслідок короткого замикання електропроводки сталося задимлення.

Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Запорізькій області, 8 січня о 01:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від медперсоналу про задимлення в одному з приміщень дитячої лікарні.

Читайте такожВ ДСНС назвали причину задимлення у Київському метро

«На місці події рятувальники встановили, що на першому поверсі у приміщенні компресорної відділення дитячої інтенсивної терапії сталось коротке замикання електропроводки медичного обладнання без подальшого горіння. На момент виникнення замикання у приміщенні перебувало 11 немовлят», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники відключили електроенергію в приміщенні, що не вплинуло на роботу інкубаторів, бо кожний мав свій блок живлення, та провітрили приміщення. Евакуація немовлят із приміщення не проводилась, їхньому життю нічого не загрожувало, зазначили у ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

"За фактом подій відповідні органи проводять розслідування", - сказано у повідомленні.