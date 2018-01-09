В Одесі спалили дві машини з польськими номерами
14:44, 09 січня 2018Інциденти
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За словами місцевих жителів, на авто їздили представники однієї із нацменшин, які «зухвало поводилися».
Біля університетського гуртожитку згоріли дві машини / Фото dumskaya.net
Два автомобілі спалили сьогодні вночі біля гуртожитку Одеського державного екологічного університету на Львівській вулиці, повідомляє Думська.
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"У згорілих машин, «Мерседеса» і «БМВ», - польські номери. Місцеві жителі кажуть, що на авто їздили представники однієї із нацменшин, які «зухвало поводилися». Можливо, підпал пов'язаний з цією обставиною", - пише видання.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Харкові спалили авто чоловіка судді, що веде справу про резонансне ДТП з шістьма загиблими.
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