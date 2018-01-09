В Одесі спалили дві машини з польськими номерами

Два автомобілі спалили сьогодні вночі біля гуртожитку Одеського державного екологічного університету на Львівській вулиці, повідомляє Думська.

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"У згорілих машин, «Мерседеса» і «БМВ», - польські номери. Місцеві жителі кажуть, що на авто їздили представники однієї із нацменшин, які «зухвало поводилися». Можливо, підпал пов'язаний з цією обставиною", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Харкові спалили авто чоловіка судді, що веде справу про резонансне ДТП з шістьма загиблими.