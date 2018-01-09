Одеська поліція прокоментувала підпал двох дорогих іномарок на єврономерах

В Одесі поліція почала розслідування за фактом підпалу двох дорогих іномарок з європейськими державними номерними знаками.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в ніч на 9 січня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про загорання двох автомобілів на вул. Львівській (Київський район Одеси).

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Встановлено, що сталося загоряння автомобілів марки Mercedes і BMW.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться пожежно-технічне дослідження на предмет встановлення причини займання.

У прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області повідомили, що о 2:11 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Львівській сталося загоряння двох легкових автомобілів. «Рятувальники забезпечили гасіння вогню і захист від загоряння розташованого поруч легкового автомобіля. Пожежу о 2:25 було локалізовано і о 2:37 повністю ліквідовано», - повідомили в главку.

Вогонь значно пошкодив моторний відсік, капот і салон автомобіля Mercedes E 210, а також - моторний відсік і капот автомобіля BMW 530 на загальній площі 7 кв. метрів.

Обидва автомобілі були припарковані поруч. Зазначається, що врятовано розташований поруч автомобіль Mazda 6.

За деякими даними, названі машини, у яких європейські державні номерні знаки, належать представникам однієї з нацменшин.