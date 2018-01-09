В Одесі затримано трьох підозрюваних у розбійному нападі на АЗС

В Одесі затримано трьох підозрюваних у розбійному нападі на автозаправну станцію, розташовану в Суворовському районі міста.

Як повідомили УНІАН у Суворовському відділі поліції, напад стався минулого тижня.

«Повідомлення про напад на АЗС і побиття працівника станції на проспекті Добровольського надійшло близько 5.00. Слідчо-оперативна група, яка прибула за вказаною адресою, встановила, що вночі в приміщення увірвалися троє невідомих у масках», - повідомили у відділі.

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Накинувшись на оператора, зловмисники почали завдавати чоловікові удари, погрожуючи вбити, якщо він не віддасть гроші. Побивши співробітника АЗС, нападники забрали 6,5 тис. грн виручки, два мобільні телефони та пневматичний пістолет, після чого з місця події зникли.

Протягом двох діб особи зловмисників було встановлено. Всі троє виявилися жителями Одеської області 1994, 1996 і 1999 років народження. Підозрюваних затримали наприкінці минулого тижня. Під час огляду квартири, яку орендував один з них, поліцейські вилучили дві маски-«балаклави» та викрадені у працівника автозаправки мобільні телефони.

Відео: Поліція Одещини

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. За розбій, поєднаний з проникненням у приміщення, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.