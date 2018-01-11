Суд залишив під вартою підозрюваного в організації викрадення "євромайданівців" Луценка і Вербицького

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурорів щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 березня 2018 року Олександру Волкову, який підозрюється в організації викрадення "євромайданівців" Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Олексій Соколов. Під час розгляду у судовому засіданні відповідного клопотання прокуратури захист та підозрюваний Волков просили обрати запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою, зокрема, домашній арешт.

Захист двічі просив відкласти розгляд засідання через відсутність одного з адвокатів та, за їхніми словами, погіршення стану здоров’я підзахисного.

Також захисники подали заяву про відвід прокурорів, які брали участь у засіданні. Однак суддя не задовольнив жодного з цих трьох клопотань.

Двоє адвокатів просили надати додатковий час для ознайомлення з матеріалами клопотання. Суддя Соколов надав півтори години для цього, водночас після повторного прохання адвокатів надати ще додатковий час, суддя відмовив.

Також сторона захисту ще раз заявила про відвід судді, але суддя Соколов назвав це “зловживанням процесуальними обов’язками”.

Адвокати вже клопотали про відвід цього судді під час розгляду питання про продовження запобіжного заходу у п’ятницю, 5 січня, але у цьому їм було відмовлено.

Сьогоднішнє судове засідання тривало протягом 10 годин.

Підозрюваний Волков брав участь у судовому засіданні за допомогою відеоконференцзв’язку з ізолятора тимчасового тримання.

Довідка УНІАН. У січні 2014 року Луценка (нині народний депутат) і Вербицького невідомі викрали з Олександрівської лікарні та вивезли за межі Києва. Після тортур їх залишили у лісі. Вербицький від отриманих травм помер. Пізніше у лісі знайшли його тіло.

Волков був затриманий влітку 2017 року. 14 листопада Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури і продовжив Волкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 січня 2018 року.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення - громадянином Неживовим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій «тітушок». Злочин вчинила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду. У кримінальному провадженні, окрім Волкова, за даними прокуратури, фігурує ще 10 осіб.