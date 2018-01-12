З'явилися фото з місця розстрілу бізнесмена у Запоріжжі

У п'ятницю, 12 січня, в Запоріжжі стався напад на підприємця з Хмельницької області.

Невідомі на автомобілях заблокували вантажівку підприємця й відкрили вогонь з вогнепальної зброї. Фотографії з місця події опублікував Inform.zp.ua.

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Відомо, що потерпілий з Кам'янця-Подільського і в Запоріжжі він торгував м'ясом.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що правоохоронці вийшли на слід злочинців і готуються їх заарештувати.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі сьогодні близько полудня невідомі посеред вулиці розстріляли підприємця, відібрали у нього гроші і зникли з місця події. У місті був оголошений план-перехоплення «Сирена».