На Тернопільщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулася (фото)

На Тернопільщині вантажівка з’їхала в кювет і перекинулася. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Нагірянка Чортківського району.

Водій вантажного автомобіля «Рено Магнум», не впоравшись із керуванням, допустив перекидання транспортного засобу. Пасажир, який був у вантажівці, не міг самостійно вибратися із автомобіля. Бійці ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували людину, передавши її працівникам швидкої медичної допомоги.

При проведенні буксирування автомобіля із кювету на проїжджу частину вогнеборці забезпечували пожежну безпеку події.