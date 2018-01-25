У Харкові рятувальники евакуювали 70 людей з пожежі (відео)
12:42, 25 січня 2018Інциденти
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Пожежа спалахнула у приміщенні швейного цеху, двоповерхова будівля була під зав'язку набита тканиною в рулонах та готовим верхнім одягом.
У Харкові рятувальникам довелось евакуювати 70 людей з вогню. Пожежа спалахнула у приміщенні швейного цеху. Двоповерхова будівля була під зав'язку набита тканиною в рулонах та готовим верхнім одягом. Матеріал сильно димів, тож працівникам цеху знадобилась допомога пожежників, щоб вийти з будівлі.
Як повідомляв УНІАН, вчора на Донеччині сталася масштабна пожежа: полум'я охопило понад тисячу квадратних метрів.
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