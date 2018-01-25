У Запоріжжі чоловік, який вистрілив у голову поліцейському, намагався покінчити з собою в залі суду (відео)

Інцидент стався вчора, 24 січня, в Апеляційному суді Запорізької області. Після того, як чоловікові оголосили про міру запобіжного заходу у вигляді арешту, він намагався вчинити суїцид, перерізавши собі горло. Але поруч виявилися правоохоронці, які змогли його зупинити. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Олег Золотоноша - начальник ГУ НП в Запорізькій області.

Нагадаємо, що 18 січня між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один з них нібито затопив квартиру іншого. Він взяв пістолет і вистрілив у голову сусідові. Останній виявився співробітником міліції і зараз у критичному стані знаходиться в лікарні ім. Мечникова у Дніпрі.

Спочатку підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але Апеляційний суд змінив запобіжний захід.