На Дніпропетровщині курсант МВС врятував двох чоловіків, які провалились під кригу (відео)

У Дніпропетровській області курсант університету внутрішніх справ врятував двох чоловіків, що провалились під тонку кригу на водоймі.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, один з рибалок, який вудив рибу на ставку, провалився під кригу, а родичі, які намагались його врятувати – чоловік та жінка, також опинились у воді. Самостійно вибратись з-під льоду змогла лише жінка. Вона й зупинила автомобіль, в якому разом з батьками їхав курсант.

Читайте такожУ Черкасах підлітки провалилися під кригу на Дніпрі (відео)Зазначається, що в той день хлопець на ім`я Артем з родиною їхав до родичів у гості. Проїжджаючи повз ставок, вони побачили жінку, що шукала допомоги. Поки мати Артема зігрівала жінку в авто, хлопець з батьком кинулись до водойми.

«Я побіг взяв трос автомобільний. Набрав "102", викликав рятувальників, швидку», - каже курсант.

На допомогу покликали інших рибалок, які не були на ставку, але не бачили людей у біді. Спільними зусиллями двох чоловіків вдалось витягти з крижаної ополонки.

Раніше повідомлялось, що на Тернопільщині на ставі крізь кригу провалився автомобіль з двома чоловіками, один загинув.