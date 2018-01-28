До Києва можуть обмежити в’їзд великовагового транспорту у разі негоди

22:58, 28 січня 2018
Інциденти
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Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів. / УНІАН

Як повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення буде прийнято в разі посилення снігопаду.

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

"Крім того, щоб робота снігоприбиральної техніки була ефективною, влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Також міська влада просить киян у разі погіршення погоди не користуватися особистими авто, а по можливості віддавати перевагу громадському транспорту.

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Теги: #Київ негода транспорт