До Києва можуть обмежити в’їзд великовагового транспорту у разі негоди
22:58, 28 січня 2018Інциденти
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Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.
Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів / УНІАН
У Київ можуть обмежити в'їзд великовантажного транспорту протягом 28-29 січня з-за погіршення погодних умов.
Як повідомляють у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне рішення буде прийнято в разі посилення снігопаду.
Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів.
"Крім того, щоб робота снігоприбиральної техніки була ефективною, влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані", - йдеться в повідомленні.
Також міська влада просить киян у разі погіршення погоди не користуватися особистими авто, а по можливості віддавати перевагу громадському транспорту.
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