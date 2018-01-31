На Київщині викрили посадовця РДА, який вимагав 100 тисяч доларів хабаря

Чиновнику вже повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Правоохоронці викрили начальника юридичного відділу однієї із районних державних адміністрацій Київщини на вимаганні хабаря у 100 тисяч доларів США.

Про це у Facebook повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

Читайте такожЛуценко розповів, як в Україні за півроку "закрити джерело корупції"За її словами, чиновнику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Посадовець вимагав у громадянина хабар за видачу відповідних документів щодо оренди земель рекреаційного призначення, водного фонду та невитребуваних паїв на території Переяслав-Хмельницького району.

Корупціонеру загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці викрили на хабарі колишнього начальника інспекції з контролю за використанням і охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.