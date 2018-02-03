На Житомирщині викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено близько 7 тисяч літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, компоненти та обладнання длявиробництва такої продукції.

На Житомирщині прокуратура та податківці викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

"2 лютого прокуратурою області спільно із податківцями області у межах розслідування кримінального провадження, провели низку обшуків у місцях виготовлення алкогольної продукції на території Житомирської області та в місцях її збуту", - сказано у повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено близько 7 тисяч літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, компоненти та обладнання длявиробництва такої продукції.

Правоохоронцями викрито групу осіб, які без відповідного офіційного дозволу та ліцензії на території Житомирської області організували підпільний цех з незаконного виготовлення алкоголю, який у подальшому реалізовували жителям регіону.

За фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людейта їх незаконного збуту розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури області триває.