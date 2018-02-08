У центрі Києва горів історичний будинок, з балкону якого Грушевський оголосив незалежність УНР

Причина пожежі наразі невідома.

У центрі Києва у історичному будинку на на вул. Софіївській, 18 сталася пожежа. Як відомо, з балкону цього будинку у 1918 році Михайло Грушевський оголосив про незалежність Української Народної Республіки.

Пожежа виникла на першому поверсі нині не функціонуючої будівлі, повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій України.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів, вже о 14:29 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 50 кв. м та запобігти розповсюдженню вогню на 2 поверх будівлі, а о 14:44 – ліквідувати. Причина пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня у Києві сталася масштабна пожежа в історичному будинку на вул. Богдана Хмельницького.