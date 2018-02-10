У Донецькій області поліцейський застрелив місцевого жителя у ході побутової сварки

Співробітник Нацполіції з табельної зброї застрелив місцевого жителя.

Представник Національної поліції України під час побутової сварки застрелив цивільну особу. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

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«Згідно з попередньою інформацією сьогодні, 10 лютого, близько години ночі, ймовірно, під час побутової сварки представником Національної поліції України було застосовано табельну зброю проти цивільної особи. В результаті інциденту цивільна особа, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

Національною поліцією розпочато слідчі дії, обставини і причини події з'ясовуються.

Як розповіли "Українській правді" в управлінні Нацполіції Донецької області, конфлікт між чоловіками стався у ніч на суботу, інформація про стрілянину в поліцію надійшла близько 1:00 ночі.

"Співробітник Нацполіції, який застосував табельну вогнепальну зброю, прибув у Донецьку область з іншого регіону в підкріплення, під час інциденту був поза виконанням службових обов'язків і в цивільному одязі", - повідомили в НП Донеччини.

За даними правоохоронців, загиблий - житель н. п. часів Яр, 1969 року народження.

"Подія кваліфіковано за ст 115 КК "Умисне вбивство", вирішується питання про передачу справи до органів прокуратури. Співробітник Нацполіції, який влаштував стрілянину, затриманий у порядку ст. 208 КПК", - повідомили в прес-службі НП.