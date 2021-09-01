Розслідування встановило, що обвинувачений, зокрема, вимагав 4 млн гривень за незвільнення керівника одного з держпідприємств.

Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Гадзала за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Розслідування встановило, що президент НААН України, використовуючи своє службове становище, вимагав 4 млн грн неправомірної вигоди за незвільнення керівника держпідприємства, яке входить до структури академії, та неперешкоджання проведенню господарської діяльності.

Крім того, він одержав неправомірну вигоду у вигляді позашляховика за сприяння у призначенні на посаду директора іншого держпідприємства зі структури НААН, а також неперешкоджання укладанню ним договорів про спільну діяльність з конкретними суб’єктами господарської діяльності.

Читайте такожВ Одесі екс-співробітника НААН підозрюють у привласненні майже 2 мільйонівДо того ж за таку винагороду він мав включити заздалегідь визначену особу до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН України та передати відповідні матеріали на розгляд Президії академії наук.

Справу було порушено за ч. 3, 4 ст. 368 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Президента НААН підозрюють у хабарництві

У грудні 2020 року президенту Національної академії аграрних наук повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Повідомлялося, що за хабар у вигляді автомобіля очільник НААН мав включити кандидата до списку претендентів на заміщення вакансій академіків та представити матеріали на розгляд Президії.

Окрім того, це було не перше повідомлення про підозру президентові НААН. Раніше його підозрювали у втручанні в діяльність працівника державної виконавчої служби. Втім, вже за кілька місяців прокурор ухвалив рішення про закриття кримінального провадження.

У квітні 2021-го за клопотанням слідчого Національної поліції, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора, суд ухвалив рішення відсторонити керівника Національної академії аграрних наук від посади.

Автор: Лариса Бекета