Зловмисники пропонували тисячу доларів помічнику начальника розвідки однієї з військових частин на Донеччині за інформацію про використання військової техніки ЗСУ у зоні ООС.

На Донеччині затримано двох завербованих ФСБ РФ жителів Запорізької області, які збирали секретні дані про військове озброєння Збройних сил України.

Читайте такожВ Україні накрили агентурну мережу ФСБ РФ, в яку входили українські екс-розвідникиПро це УНІАН повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2020 року 36 та 40-річні жителі міста Енергодар Запорізької області через один із месенджерів почали співпрацювати із представниками спецслужб РФ. Завербовані особи виконували доручення «кураторів» щодо збору інформації про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ.

«Отримавши чергове завдання, правопорушники намагались домовитись про передачу таємних матеріалів з помічником начальника розвідки штабу однієї з військових частин на Донеччині. За грошову винагороду у розмірі тисяча доларів вони запропонували військовому надати їм інформацію про використання військової техніки ЗСУ у ході проведення АТО/ООС. Самі ж зловмисники за зраду власної держави мали заробити 4 тис. дол.», - йдеться у повідомленні.

Однак помічник начальника розвідки повідомив про їхні наміри правоохоронцям.

11 лютого під час передачі грошових коштів завербованих громадян затримано у порядку ст. 208 КПК співробітниками Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру у державній зраді та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська